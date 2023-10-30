Konya’da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Son Güncelleme: 31.10.2023 01:03

Konya’nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, başka bir araca çarpmamak için manevra yaparken bir tırın park halindeki dorsesinin altına girdi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 42 AGK 850 plakalı otomobil, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Zafer Sanayisi’nde seyir halindeyken sürücünün önüne çıkan başka bir araca çarpmamak için manevra yapması sonucu bir tırın park halindeki dorsesinin altına girdi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 1 kişi, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA



