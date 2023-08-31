Konya’da Uluırmak Evleri’nde 96 aile daha anahtarlarını teslim aldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen kooperatifler, üyelerine anahtar sevinci yaşatmaya devam ediyor. Uluırmak Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nde 96 aile daha anahtarlarını teslim aldı.

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ‘Büyük Konut Hamlesi’ ev sahibi yapmaya devam ediyor. Hamlenin ilklerinden biri olan Uluırmak Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nde 96 aile daha düzenlenen törenle anahtarlarını teslim aldı. Teslimine başlanan 96 daire ile birlikte Uluırmak Evleri’nde bugüne kadar teslim edilen daire sayısı 564’ü bulurken, teslim edilen ticari alan sayısı ise 44 oldu.

“Kooperatiflerimiz büyük emeklerle zoru başarıyor”

Yeni evlerinin hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye öncülüğünde hayata geçirilen kooperatiflerle zoru başardıklarını belirterek, “Kooperatiflerimiz, güvenli ve modern binalarıyla, sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla vatandaşları içlerinde huzurlu bir şekilde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalara kavuşturmaya devam ediyor. Göz bebeklerimizden biri olan Uluırmak Evleri’miz son olarak 96 daireyi daha hak sahiplerine teslim etti. Anahtarlarını teslim alan hemşehrilerimiz güle güle otursunlar inşallah. Toplam 7 bin 270 konutluk konut hamlemizde bugüne dek bin 104 daire ve 73 ticari alan sahiplerine teslim edilmiş oldu. Sektörün içinde bulunduğu duruma rağmen ulaşılan bu rakamlar ilçemiz ve bizler adına gurur verici. Üyelerine ve arsa sahiplerine, konforlu, modern, rahat ve sağlıklı bir yaşam sunan ve bunu olabildiğince hızlı inşa eden kooperatiflerimizi ve yöneticilerini tebrik ediyor, başarılarının aynı hızda devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu. – KONYA