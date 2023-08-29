Konya’da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Konya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi’nde ve Karatay ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, A.K, M.A.K, Z.Ç, M.S, E.Ç. ve H.G. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. oğlu M.A.K, Z.Ç. ve H.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
DÜNYAAz önce
DÜNYA11 dakika önce
DÜNYA22 dakika önce
DÜNYA34 dakika önce
DÜNYA46 dakika önce
DÜNYA57 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.