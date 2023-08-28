Son Güncelleme: 28.08.2023 14:50
Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya yardım etmek suçundan 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan örgüt üyesi Ziyad S’nin (29) Konya’da olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ziyad S’yi saklandığı adreste gözaltına aldı. Ziyad S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Konya’da yakalanan terör örgütü PKK/KCK üyesi tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya yardım etmek suçundan 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan örgüt üyesi Ziyad S’nin (29) Konya’da olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ziyad S’yi saklandığı adreste gözaltına aldı.
Ziyad S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA
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