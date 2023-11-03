Konya’nın Kulu ilçesinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Konya’nın Kulu ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi’nde devriye esnasında şüphelendikleri S.A’nın üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu ve bazı aparatlar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bozkır’da üniversite öğrencileri teknik geziye katıldı

Bozkır’da meslek yüksek okulu öğrencilerine yönelik teknik gezi düzenlendi.

Bozkır Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı öğrencileri, ilçedeki güneş enerji santralini inceledi.

Öğrenciler, burada yetkililerden bilgi aldı, alternatif enerji kaynakları teknolojilerinin gelişimini inceleme fırsatı buldu.