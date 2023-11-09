Körfez Ticaret Odası Heyeti Özbekistan’a İş Geliştirme Ziyareti Gerçekleştirdi

Körfez Ticaret Odası ticaret ve iş geliştirme heyeti, Özbekistan’a iş geliştirme ziyareti gerçekleştirdi. Heyet, Özbekistan’daki yatırım, ticaret, ithalat ve ihracat fırsatları hakkında toplantı yaptı.

Lojistik, enerji, kimya, çelik sanayi, otomotiv, inşaat sektörlerinden oluşan heyet, ziyaretlerinin ilk durağında Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Dr. Olgan Bekar ve ticaret müşavirleriyle bir araya geldi. Ardından Özbekistan Cumhuriyeti Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Güney Asya Ülkeleri ve Türkiye ile İşbirliği Dairesi Başkanı Azizbek Salakhiddinov, İhracat Teşvik Ajansı Müdürü Toymas Yakubov ve Yatırım Ajansı Müdürü Ochilov Mels ile bir araya gelen heyet, Özbekistan’daki yatırım, ticaret, ithalat ve ihracat fırsatları hakkında toplantı yaptı.

Özbekistan temasları sırasında KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel ve KTO Genel Sekreteri Berat Nas, Özbekistan Enerji Bakanı Jurabek Mirzamahmudov’u da ziyaret ederek, karşılıklı geliştirilebilecek iş birliktelikleri hakkında görüşme sağladı. Ayrıca İş İnsanları Derneği UTİD yönetici ve üyeleriyle görüşen heyet, ülkedeki yatırım, finansman, devlet teşvikleri ve dış ticaret fırsatları hakkında bilgi aldı.

Heyet, ticari görüşmelerin ardından Özbekistan’daki kültürel mekanları ziyaret etti. – KOCAELİ