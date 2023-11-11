KPMG Çin ve Asya Pasifik Başkanı: Çin, yabancı sermaye için cazip bir ortamı teşvik ediyor

KPMG Çin ve Asya Pasifik Başkanı, Çin’in istikrarlı bir şekilde dünyaya üst düzeyde açılım yaptığını, yabancı sermaye için cazip bir ortamı teşvik ettiğini ve Çin’in ekonomik yapısının optimizasyonuna katkıda bulunduğunu vurguladı.

LAHEY, 11 Kasım (Xinhua) — KPMG Çin ve Asya Pasifik Başkanı Honson To, Çin’in son yıllarda dış dünyaya üst düzeyde açılım yapmaya devam ettiğini, çeşitli ülkelerden işletmelerin Çin’de yatırım yapmasını ve gelişmesini kolaylaştırdığını ve yabancı sermaye için çekiciliğini sürekli artırdığını söyledi.

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Kısa bir süre önce Xinhua’yla yaptığı yazılı söyleşide To, yabancı sermaye girişinin, Çin’in ekonomik yapısının optimizasyonunda ve sanayi zincirinin modernizasyon düzeyinin yükseltilmesinde çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

To, yabancı yatırımlar için negatif listeyi sürekli olarak azaltan Çin hükümetinin, dışa açılmayı genişletme konusundaki kesin kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Çin’e yabancı sermaye girişinin miktarı, kalitesi ve ivmesinin arttığını kaydeden To, Çin’deki yabancı sermayenin genel olarak, büyük ölçek, hızlı büyüme, teknoloji yönelimi ve iç bölgelere doğru genişleme ile ön plana çıktığını belirtti.

Çin Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, 2023 yılının ilk üç çeyreğinde Çin’de imalat sanayinde yabancı sermayenin fiili kullanımı bir önceki yıla göre yüzde 2,4 oranında arttı ve yüksek teknolojili imalatta yabancı sermayenin fiili kullanımı da bir önceki yıla göre yüzde 12,8 oranında yükseldi. Bu da yabancı yatırımın yüksek kalitesini ortaya koyuyor.

Çin’in ekonomik büyüme beklentilerine değinen To, Çin ekonomisi toparlanmaya devam ettikçe tüketici potansiyelinin giderek açığa çıktığını, hizmet sektörünün sürekli olarak olumlu yönde geliştiğini ve Çin ekonomisinin genel eğiliminin olumlu kalacağını söyledi.