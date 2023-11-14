Kuveyt Türk’ün Ocak-Eylül Dönemi Net Karı Yüzde 87 Arttı

Kuveyt Türk’ün ocak-eylül dönemi net karı yıllık bazda yüzde 87 artarak 17 milyar liraya yükseldi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk’ün toplanan fon büyüklüğü yılın 9 ayında 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 42 artışla 429 milyar TL olurken, kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 50 yükselişle 296 milyar TL’ye ulaştı.

Bankanın dış ticaret finansmanı yüzde 52 artışla 42 milyar TL’yi aşarken, dış ticaret işlem hacmi 16 milyar doları geçti. Kuveyt Türk’ün net karı yüzde 87 artarak 17 milyar TL oldu.

Öz varlıklarını 39 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 590 milyar TL’ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10. sıradaki yerini korurken, katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

“İstikrarlı büyümemiz devam ediyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, katılım finans esasları doğrultusunda müşteri deneyimi odaklı yaklaşımları, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attıkları adımlarla, seçkin finansal ürün ve hizmetleri etkin şekilde tasarruf sahipleriyle ve yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini bildirdi.

İhracatın finansmanı, finansal kiralama, yeşil enerji ve tarım bankacılığının odaklandıkları alanların başında geldiğini kaydeden Uyan, eylül sonu itibarıyla dış ticaret finansmanının yüzde 52 artışla 42 milyar TL’ye yükseldiğine ve aynı dönemde dış ticaret işlem hacminin de 16 milyar doları aştığına dikkat çekti.

Uyan, sektör ortalamasının üzerinde kullandırılan fon büyümesi ve yüksek cari fon oranın pazar paylarına olumlu yansıdığını kaydederek, “2023 yılını, sektörden pozitif yönde ayrışan büyüme performansımızı koruyarak yüzde 3’ler seviyesinde bir pazar payıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Müşteri tabanımızı genişleterek tüm müşterilerimizin ilk tercih ettiği finansal çözüm ortağı olmayı önceliyoruz” diye konuştu.

Mobil şubeden teminat başvuru hizmeti

Verilen verilen göre, üçüncü çeyrek itibarıyla teminat mektubu ihtiyacı olan tüzel müşterileri için fiziki şubelerin yanı sıra internet şubeden teminat mektubu başvuru hizmetini de aktif eden banka, tüzel müşterilerinin teminat mektubu başvurularını Kuveyt Türk Mobil aracılığıyla almaya başladı.

Banka, dijitalden teminat mektubu verme oranını 2025 yılına kadar yüzde 90’lara taşımayı hedefliyor.

Kuveyt Türk, “Open Banking Monitor 2023” matrisinde en iyi kategori olan “Masters in Openness” bölgesinde yer alan Türkiye’den tek finans kurumu oldu. API sayısıyla birlikte fonksiyonel gelişmişlik seviyesi ve geliştiricilerin deneyimi bakımından 60’a yakın ülkede 300’ün üzerinde bankanın kıyaslanması sonucunda ortaya çıkan matriste, Kuveyt Türk, globalde yer alan iyi seviyedeki finans kuruluşlarıyla birlikte zirveyi paylaştı.

Banka, uluslararası finans piyasalarının önde gelen yayınlarından Global Finance’in düzenlediği “Dünyanın En İyi Dijital Bankaları 2023” ödüllerinde, kurumsal kategoride “En İyi Açık Bankacılık API’leri” başlığında Türkiye’nin en iyi bankası seçilirken, Türkiye’nin en iyi açık bankacılık API’lerine sahip finans kuruluşu ödülünü aldı.

Kuveyt Türk’ün öğrencilere yönelik “Bankada Akademi” programıyla genç yeteneklere eğitimden işe alıma kadar birçok hizmet sunulurken, Türkiye İzcilik Federasyonu ve ÇEKUD ile iş birliğiyle “Tohumdan Fidana: 81 ile 81 Bin Tohum Topu” projesine imza atıldı.