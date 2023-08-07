Kuyumculuk Ürünlerine Ek Mali Yükümlülük Getirildi

27,01950.12%
29,79420.19%
1.680,470,03%
7470.10,03%
Bazı kuyumculuk ürünleri ve mücevherlerin Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlere yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak. Ek mali yükümlülük Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli ürünlere uygulanacak. Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalattan alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek. Karar yayımını takip eden üçüncü gün yürürlüğe girecek. – ANKARA
DÜNYA7 dakika önce
DÜNYA18 dakika önce
DÜNYA40 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Türkiye ve AB, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ortak yol haritası üzerinde uzlaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.