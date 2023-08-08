Lapseki’de orman yangını – Son Dakika

Lapseki’de orman yangını
ÇANAKKALE Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyü yakınları da orman yangını başladı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyü yakınları da ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
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