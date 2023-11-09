Malatya Ticaret Borsası’nda Kuru Kayısının Kilogramı 195 TL’ye Satıldı

28,52510.17%
30,53600.04%
1.783,950,04%
7765.70,04%
Malatya Ticaret Borsası’nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 195 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg170,00195,003 No’lu şekerpare kayısıKg145,22145,22Dut kurusuKg80,0080,00BuğdayKg6,516,51
Kaynak: AA
DÜNYA09 Kasım 2023
DÜNYA09 Kasım 2023
DÜNYA09 Kasım 2023
DÜNYA09 Kasım 2023
DÜNYA09 Kasım 2023
DÜNYA09 Kasım 2023
DÜNYA09 Kasım 2023
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