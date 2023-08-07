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Malatya’da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

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Ağustos 7, 2023 21:15
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Malatya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’ndeki bir çay ocağının önünde, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı.

Kavgada ağır yaralanan S.S. (45), özel araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli E.K’nin yakalanması için çalışma başlattı.
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