Malatya’da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Malatya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’ndeki bir çay ocağının önünde, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı.
Kavgada ağır yaralanan S.S. (45), özel araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheli E.K’nin yakalanması için çalışma başlattı.
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