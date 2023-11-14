Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: Risklerimizi sigorta ile güvence altına alarak büyümeliyiz

Antalya’da bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi’ne katılan Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör yaptığı açıklamada, “Ekonomi ve ticaret, risk demektir. Risklerimizi sigorta ile güvence altına alarak büyümeliyiz” dedi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MATSO Meclis Başkanı Sedat Öz, MATSO Başkan Yardımcısı Ali Özen, Meclis Başkan Yardımcısı Ezgi İnci Korkusuz, Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Yıldız, 12. Meslek Komite Başkanı Musa Harun Kurşun ve Komite Üyeleri ile birlikte Antalya’nın ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi’nin açılışına katıldı.

Modern dünyada ekonomik büyümenin, ticareti artırmanın temel unsurlarından birinin de sigorta sistemi olduğunu ifade eden Başkan Güngör, etkin risk yönetimi için güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç olduğunu söyledi. Güngör, “Güçlü bir sigorta sektörü istikrarlı bir kalkınma mücadelesinin formülüdür. Ekonomik gelişmemiz ve varlıklarımızın güvence altına alınabilmesi için karşı karşıya kalacağımız risklerin sigortalanması gerekmektedir. Çünkü ekonomi ve ticaret, risk demektir. Risk olmadan büyüme olmaz. Riskleri sigorta ile güvence altına almalıyız” diye konuştu.

“Güçlü sigorta sistemi”

Yaşamı ve değer verilenleri güvence altına almak, hayattaki riskleri en aza indirmek için sigortanın önemine vurgu yapan Güngör, “Günümüz küresel rekabet ortamında; kaynakların verimli kullanımı, işletme finansmanı, üretim süreçlerinin sağlıklı şekilde işlemesi, üretilen mal ve hizmetlerin tüketiciye hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılması sanayici ve tüccar için son derece önemli hale gelmiştir. Tüm bu süreçlerdeki risklerin üretici, tüccar ya da tüketici tarafından tek başına yüklenilmesi çok ağır maliyetlere sebep olabilir. Sigortacılık sektörü bu noktada devreye girerek, tarafların risklerini üstleniyor. Bu sayede, daha fazla üretmeye, daha çok büyümeye odaklanıp risklerinizi sigortaya devrederek büyümeye odaklanmalıyız. Ekonomiyi büyütmek ticareti artırmak için güçlü bir sigorta sistemine sahip olmamız gerekmektedir” dedi.

Sigorta sektörünü önemsediklerini kaydeden Başkan Güngör, “MATSO olarak sigortacılarla ilgili yapılan çalışmalara en çok destek veren kurumlardan biriyiz. Daima üyelerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. – ANTALYA