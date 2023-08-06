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Manisa’da trafik kazası: İki kişi yaralandı

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Ağustos 6, 2023 16:07
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Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Sait Haşimi (50) idaresindeki 34 SG 7132 otomobil, Hacıaliler kavşağında Hasan Hüseyin Başer (59) idaresindeki 35 ZBC 73 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Başer ile aynı araçtaki Ayşe Başer (60), ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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