Markette uyuşturucu satan baba oğul tutuklandı

Konya’da yapılan 2 ayrı baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şahıs tutuklandı

KONYA – Konya’da polisin bir markete düzenlediği baskında, bir miktar eroin maddesi, metamfetamin maddesi, 26 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Bir eve yapılan baskında ise, 8 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, 16 adet sentetik ecza maddesi, 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu süren ve sokak satıcılığı yapan şahısların tespitine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Narkotik ekipleri merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesinde gençleri zehirleyen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir markette uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Markette yapılan baskında bir miktar eroin maddesi, metamfetamin maddesi, 26 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi. Market sahibi A.K., oğlu M.A.K. ve arkadaşları Z.Ç., M.S. ve E.Ç. gözaltına alındı.

Baskın yapılan evde çok sayıda uyuşturucu bulundu

Öte yandan, polis ekipleri tarafından merkez Karatay İlçesi Karaaslandede Mahallesinde bir evde uyuşturucu madde satıldığı tespit edildi. Eve yapılan baskında 8 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, 16 adet sentetik ecza maddesi, 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili H.G. gözaltına alındı. Her iki olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., M.A. K., Z.Ç. ve H.G. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüphelinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.