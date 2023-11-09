MATSO ve SOMTAD iş birliğiyle Tropik Meyveler Arama Konferansı düzenlendi

MATSO ve SOMTAD iş birliği ile organize edilen Tropik Meyveler (Muz-Avokado) Arama Konferansı’nda konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, tarım ve turizmin kent ekonomisi içerisindeki önemine vurgu yaparak “Güçlü tarım, güçlü turizm, güçlü Manavgat” dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Soğutma Muhafaza Taşıma Bilimleri ve Sanayicileri Derneği (SOMTAD) iş birliği ile organize edilen Tropik Meyveler (Muz-Avokado) Arama Konferansı gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla MATSO Otogar Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa MATSO Meclis Başkanı Sedat Öz, Manavgat Tarım ve Orman Müdürü Hakan Aranmaz, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat Bakkallar Odası Başkanı Abdullah Akça, Manavgat Halciler Dernek Başkanı Dursun Ataş, MATSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Oda üyeleri ile üreticiler katıldı.

“Tarımda katma değeri yüksek üretime geçilmiştir”

Toplantıda konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Çayı’nın her iki yakasının da verimli topraklardan oluştuğunu belirterek son yıllarda katma değeri yüksek tropikal meyvelere yöneldiğini söyledi. Başkan Güngör, “Böylesine güzel bir etkinliğe MATSO olarak ev sahipliği yaptığımız için çok gururlu ve mutluyuz. Toros Dağları ile Akdeniz arasında Manavgat Çayı’nın her iki yakasında yer alan verimli topraklardan oluşan kentimiz, tarımsal faaliyetlerin gelişmesi bakımından oldukça elverişlidir. Özellikle çeşitlendirilmiş sebze ve meyvenin yetiştirildiği Manavgat’ta, son yıllarda katma değeri yüksek tropikal meyvelere yönelmiş bulunuyoruz. Ürün çeşitliliği bakımından zengin olan bölgemizde muz ve avokado çok önemli ekonomik girdi sağlayan ürünlerimiz arasındadır” dedi.

“Manavgat’ta 45 çeşit tropikal meyve üretilmektedir”

Güngör sözlerine şöyle devam etti:

“Bölgemizde yetiştirilen tropikal meyvelerin en başat olanları muz ve avokadodur. Muz üretimimiz yıllık 20 bin dönüm örtü altında yaklaşık 150 bin tondur. Bu rakam Türkiye’de muzun yüzde 15’ine tekabül etmektedir. Aynı zamanda 6-7 bin dönüm arası avokado üretilen Manavgat’ta muzdan avokadoya, mangodan yaban mersinine, ejder meyvesinden pasifloraya kadar yaklaşık 45 çeşit tropikal meyve üretilmektedir. Kentimizde tropikal meyve üreticiliği ekonominin önemli dinamiklerinden birisi haline gelmiştir.”

MATSO’nun konferansında akademisyen yağmuru

Konferansta Prof. Dr. Hamide Gübbük “Tropik (sıcak iklim) Meyvelerinin Dünya, Türkiye Üretim, Pazarlama ve Geleceği”, Prof. Dr. Birol Saygı “Muz-Avokado ve Diğer Tropik Ürünlerin Sağlık ve Beslenmedeki Önemi”, Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Bayram “Tropik Meyvelerin Ekolojik İstekleri, Bahçe Tesisi ve Kültürel Önlemler”, Dr. Işılay Yıldırım “Hasat ve Muhafaza/ Sarartmadaki Uygulamalar, İhraç Eden Ülkelerdeki Teknolojiler”, Ziraat Yüksek Mühendisi Bünyamin Kozak “Pazarlamadaki Sorunlar ve Tüketici Beklentileri”, Makine Mühendisi Yeşim Onat ve iş insanı Arda Sökmen “Bahçeden Sofraya Ürün Değerlendirme Teknolojileri ve Güvenliği” konularında sunum yaparak bilgiler verdi.

Konferansta sunumun ardından katılımcıların soruları da cevaplandırıldı. – ANTALYA