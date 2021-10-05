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İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız ve Müdürü Mümin Bulut öğrenci-öğretmen buluşmalarına devam ediyor. Altunyaldız bugün Karkın Atatürk ilkokulu, Karkın Cumhuriyet İlkokulu, Katkın İHO, Katılın Atatürk Ortaokulu, Karkın ÇPL, Çatalhöyük Küçükköy İlkokulu/Ortaokulu, Abditolu ilkokulu/Ortaokulu, Dedemoğlu İlkokulu ve Alemdar İlkokulu/Ortaokulda incelemelerde bulundular. Öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek, istişarelerde bulundu, taleplerini dinledi. Karkın mahallesine hayırseverler tarafından yeni yapılan okul inşaatında incelemelerde bulundu, hayırseverlere ve emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti. Abditolu Mahallesi’nde okul yalıtımına başlanacağını belirten Altunyaldız “şimdiden katkı sağlayan veya katkı sağlayacak tüm hayırseverlere teşekkür ederim,” dedi.
Küçükköy Mahallesi’nde Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik liderleri ve ögrencilerin katıldığı etkinliği izledi.
A.ARAN
GÜNDEM06 Ekim 2021
GÜNDEM06 Ekim 2021
GÜNDEM06 Ekim 2021
GÜNDEM06 Ekim 2021
GÜNDEM06 Ekim 2021
GÜNDEM06 Ekim 2021
SPOR06 Ekim 2021
MEHMET ALTUNYALDIZ ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN BULUŞMALARINA DEVAM EDİYOR
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