MENEKŞE CADDESİ’NDE SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çumra Menekşe Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmaları Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başladı.

Çumra Belediyesi ve KOSKİ tarafından tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt seriminin de başlamasıyla prestij caddeye dönüşecek Menekşe Caddesi’nin kısa sürede hizmete açılacağını belirten Çumra Belediye Başkanı Av.Recep Candan, desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çumra Belediye Başkanı Av.Recep Candan;“Menekşe Caddesi’nde, sıcak asfalt çalışması öncesinde Belediyemiz tarafından kilitli parke taşlarının sökülmesi ve Koski ekiplerince su şebekesinin tamir ve ıslahı ile ilgili çalışmaları tamamladı. Titizlikle sürdürülen çalışmaların sonunda sağlam altyapısı ve sıcak asfaltı ile Çumra’mız bir prestij cadde daha kazanacak. Asfalt sezonu içerisinde Büyükşehir Belediyemiz ile sağladığımız koordinasyon ile birlikte ortaya çıkan hizmet verimliliği ilçemizin ihtiyaç duyulan her yoluna yansıdı.

Gayretle Çumra’mızın ulaşım standartlarını yükseltmek için yaptığımız çalışmalarda desteklerini bizden esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ve ekibine hemşehrilerim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Sıcak asfalt çalışması sonucu yeni bir yüze ve kaliteye sahip olacak olan bu yolumuzun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

A.ARAN