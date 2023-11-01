Metro İstanbul, bir günde 3 milyon yolcu taşıma rekorunu kırdı

İSTANBUL’da toplu ulaşıma ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Metro İstanbul, tarihinde ilk defa bir günde 3 milyonun üzerinde yolcu taşıma rekorunu kırdı. Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy, Üsküdar istasyonunda, Metro İstanbul’un aynı gün içerisinde metroyu kullanan 3 milyonuncu yolcusu Ayşe Nur Sarıalan ile bir araya geldi.

İstanbul’un kurtuluşunun 100. yılında Metro İstanbul, tarihinde ilk defa bir günde 3 milyonun üzerinde yolcu taşıma rekorunu kırdı. Son yıllarda yapılan büyük yatırımlarla İstanbul’daki tüm taşıma sistemleri içerisinde en büyük operatör haline gelen Metro İstanbul, 6 Ekim 2023 Cuma günü, tarihinde ilk defa üç milyon yolculuk barajını aşarak 3 milyon 119 bin 637 yolcu taşıdı. Metrolarda aynı gün, 8 farklı hatta en yüksek yolcu sayısına ulaşılarak hat bazlı yolcu taşıma rekorları da kırıldı. Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy, “Son yıllarda açtığımız yeni hatlar ve kapasite artırımlarıyla metro ve tramvayları İstanbul’da ulaşımın omurgası haline getirmeyi başardık. Yapılan büyük yatırımlarla denize paralel hatların uzaması ve denize dikey hatların eklenmesi ile raylı sistemleri kullanan yolcu sayısında büyük artış yaşanıyor. Yolculuklarda birden fazla raylı hattı kullananların sayısı arttığı gibi, farklı ulaşım araçları ile raylı sistemlere bağlanarak entegre yolculuk gerçekleştiren İstanbulluların oranında da büyük bir artış söz konusu. 2019 yılından bugüne sistemin gelişimine baktığımızda; 13 olan hat sayımızın 18’e, 158 olan istasyon sayımızın 216’ya ve 154 km olan hat uzunluğumuzun 216 km’ye çıktığını ve birçok noktada diğer toplu ulaşım modları ile entegrasyonun arttığını görüyoruz. Kent içi raylı sistem ağlarındaki bu büyüme yolcu sayılarımıza da yansıdı. Önceki dönemlere bakıldığında maksimum ulaşılan yolcu sayısı Mart 2019 tarihinde 2. milyon 366 bin 222’idi. 1 Nisan 2022’de ilk defa iki buçuk milyon yolcu barajının aşıldığını duyurmuştuk. Bugün ise 3 milyonuncu yolcumuzla bir aradayız. Devam eden yatırımlarımız, yeni kırılacak rekorların da müjdesini taşıyor” dedi.

“İSTANBUL’DA RAYLI SİSTEMLERİN ALTIN ÇAĞI”

Araç trafiğinden uzaklaşarak dakik, konforlu ve ekonomik bir yolculuk yapmak isteyen İstanbulluların daha çevreci bir ulaşım modu olarak raylı sistemleri tercih etmeye başladığını belirten Dr. Soy, “Yolcu sayımızın yükselmesinde İstanbul’un büyüyen raylı sistem hatlarının yanı sıra artan akaryakıt fiyatlarının etkisi olduğunu ve yolcu davranışlarının değiştiğini gözlemliyoruz. Öte yandan raylı sistem araçları en çevreci toplu ulaşım türü. Lastik tekerlekli taşıt yerine metro kullanan yolcularımız, bu tercihleri ile yolcu başına karbondioksit salımını yaklaşık %80 oranında azaltıyor. Raylı sistemleri tercih eden günlük 3 milyon yolcumuz 616 bin 408 aracın trafikten çekilmesini sağlıyor. Gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakmak için raylı sistemlerin daha çok tercih edilmesinin sürdürülebilir bir kent yaşamı için gerekli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle raylı sistemlere ilgiyi artırmak için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“HİÇ BEKLEMEDİĞİM BİR ŞEYDİ”

Metro İstanbul’un 3 milyonuncu yolcusu olan Ayşe Nur Sarıalan, “Çok şaşkınım açıkçası, hiç beklemediğim bir şeydi. Güzel bir tevafuk oldu benim için. Bulgurlu’da oturuyorum. İşe gitmek için ve akşam eve dönerken kullanıyorum metroyu. Bulgurlu’dan Üsküdar’a geliyorum. Metro hattı üzerinde oturduğum için de çok memnunum. Bulgurlu’ya aslında Metro orada olduğu için taşınmıştım” şeklinde konuştu.