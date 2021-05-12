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MEVLANA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’DEN MİLLİ GURUR

MEVLANA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’DEN MİLLİ GURUR

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Mayıs 12, 2021 06:55
MEVLANA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’DEN MİLLİ GURUR
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Çumra Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Milli Takım Gururu yaşanıyor.
Çumra Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrenci Hatice Demirci 2019 yılında Polonya’da düzenlenen U16 Hokey Avrupa şampiyonasında Milli takımın kalesini korudu. Bir çok kez A Milli Takıma çağrılarak ilçemizi en güzel şekilde temsil eden öğrencimiz, Hırvatistan’da düzenlenecek olan U19 Hokey Milli Takımına davet edildi.A.ARAN

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