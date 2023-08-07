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Milas’ta başlayan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü

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Ağustos 7, 2023 16:39
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Milas’ta başlayan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü

MUĞLA – Muğla’nın Milas ilçesinde saat 18.10’da başlayan orman yanını 20 dakika içinde kontrol altına alındı.

Milas-Söke karayolu üzerindeki Dibekderesi Mahallesi mevkiinde başlayan orman yangını sonrası bölgeye hem hava hem de kara ekipleri yönlendirildi. Milas- Bodrum havalimanında konuşlu uçakların da havadan müdahale ettiği yangın ihbardan 20 dakika sonra kontrol altına alındı.

Yanan sahada arazöz ekipleri soğutma çalışmasını sürdürüyor.
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