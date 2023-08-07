Milas’ta başlayan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü
MUĞLA – Muğla’nın Milas ilçesinde saat 18.10’da başlayan orman yanını 20 dakika içinde kontrol altına alındı.
Milas-Söke karayolu üzerindeki Dibekderesi Mahallesi mevkiinde başlayan orman yangını sonrası bölgeye hem hava hem de kara ekipleri yönlendirildi. Milas- Bodrum havalimanında konuşlu uçakların da havadan müdahale ettiği yangın ihbardan 20 dakika sonra kontrol altına alındı.
Yanan sahada arazöz ekipleri soğutma çalışmasını sürdürüyor.
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