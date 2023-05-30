MİLLETİMİZ, ‘GÜVEN VE TECRÜBE’ DEDİ

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini zaferle tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajı yayınladı.

Demokrasi adına olgun bir süreç tamamladığının altını çizen Sinacı, “Demokrasinin gereği olan bir seçimi daha olgunlukla geride bıraktık. Milletimizin iradesiyle bir kez daha seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan’ı tebrik ediyor, sonuçların ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemde Türkiye’nin önemli gündemlerinden birisi de istikrar içinde dengeli ekonomik kalkınmanın devamı olacaktır. İş dünyası olarak, seçim gündemi sonrasında, her zaman olduğu gibi daha fazla yatırım ve ihracat yapmaya, katma değer ve istihdam üretmeye, ülkemiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ticari diplomasi faaliyetlerimizle dış ekonomik ilişkilerimizi dünyanın dört bir yanında daha fazla sürdüreceğiz” dedi.

TÜRKİYE YÜZYILINI KONUŞACAĞIZ

Emin adımlarla Türkiye yüzyılı için çalışılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Sinacı, “Bundan sonraki süreç Türkiye Yüzyılını konuşacağımız bir süreç olacaktır. Seçmenlerin bu süreçte verdiği mesajlar iyi analiz edilerek yarınların güçlü Türkiye’sinin inşa edileceği bir süreç olacaktır. Her zaman olduğu gibi bizler de bu süreçte güçlü ve müreffeh bir Türkiye’nin gelişmesine katkı sunmaya devam edecek, verilen taahhütlerin yerini bulması için mücadele edeceğiz. Bugünden tezi yok seçim atmosferinde vaat edilen sözleri bir bir yerine getirmek için kolların sıvanması gerekmektedir. Zira güçlü ve müreffeh bir Türkiye için ev ödevlerimiz çok fazla. Bu vesileyle tekrardan 28 Mayıs genel seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, kazananın herkes olmasını temenni ediyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı bu başarısından dolayı tebrik ediyoruz” diye konuştu. F.ÖZKAN