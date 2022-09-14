MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ALTUNYALDIZ’DAN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJI

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız 2022-23 Eğitim-Öğretim yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı. Altunyaldız yapmış olduğu açıklamada:

“Yeni eğitim öğretim yılının başlamanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Eğitim-öğretim yılına başlarken, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkânları sağlamaya çalışan ailelerinin ve büyük fedakârlıklarla, yurdun her köşesinde hizmet veren öğretmenlerimizin heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaşıyorum.

Toplumun eğitimini daha ileri düzeye çıkarmak ve eğitim kalitesini artırmak noktasında hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir.

Eğitim – öğretim camiamız ile birlikte ülkemizi üst noktalara taşımanın gayretinde olmalıyız.

İlçemizde 93 okul/kurum, 78 okullarda, kurumlarda olmak üzere toplam 1100 yönetici ve öğretmen, 13 500 öğrenci ile 2022-2023 eğitim – öğretim yılına başlıyoruz.

Velilerimizden ricamız; daima okullarımız ve öğretmenlerimizle iş birliği içinde olarak bizlere destek vermeleridir. Sağlıklı ve düzenli bir iletişimle, istişare içerisinde çocuklarımızın başarısını artıracağımıza inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2022-2023 eğitim öğretim yılının, başta sevgili öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. A.ARAN