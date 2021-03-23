Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız; “İSTERSEK OKULLARIMIZI AÇABİLİRİZ”

Bazı mahallelerimizde yüz yüze Eğitim-Öğretimin başlaması nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız ve şube müdürleri İçeriçumra mahallesinde okulları ziyaret etti.

Okullarda incelemelerde bulunan Altunyaldız, Eğitim-öğretime açılamayan diğer mahallelerimizdeki okulların halk olarak gerekli tedbirler alınırsa, vaka sayısı düşürülebilirse en kısa sürede açılabileceğini belirtti.A.ARAN