Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız; “İSTERSEK OKULLARIMIZI AÇABİLİRİZ”

Bazı mahallelerimizde yüz yüze Eğitim-Öğretimin başlaması nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız ve şube müdürleri İçeriçumra mahallesinde okulları ziyaret etti.
Okullarda incelemelerde bulunan Altunyaldız, Eğitim-öğretime açılamayan diğer mahallelerimizdeki okulların halk olarak gerekli tedbirler alınırsa, vaka sayısı düşürülebilirse en kısa sürede açılabileceğini belirtti.A.ARAN
GÜNDEM24 Mart 2021
GÜNDEM24 Mart 2021
GÜNDEM24 Mart 2021
GÜNDEM24 Mart 2021
SPOR24 Mart 2021
GÜNDEM24 Mart 2021
SPOR24 Mart 2021
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