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Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız; “ÖĞRENCİLERİMİZ OKULLARINI ÖZLEYECEKLER”

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız; “ÖĞRENCİLERİMİZ OKULLARINI ÖZLEYECEKLER”

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Mayıs 5, 2021 08:31
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız; “ÖĞRENCİLERİMİZ OKULLARINI ÖZLEYECEKLER”
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İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız ve Şube Müdürleri İlçe merkezimizde bulunan okullarda incelemelerde bulundu. Halk Eğim Merkezi, İhsan Çetinkaya ve Numan Danış İmam Hatip Ortaokullarında incelemelerde bulundu. İlçe Milli Eğitim müdürü yapmış olduğu açıklamada “Öğrencilerimiz okullarını çok özlediler, Bu yıl maalesef pandemi den dolayı okullarımızı acamadik. Sadece 8 ve 12.siniflarimuz 3 haftadır yüz yüze eğitim yapıyorlardı. Devletimizin almış olduğu karar gereği 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alındı ve okullarımızın tüm kademeleri uzaktan eğitime gececekler. Millet olarak bize düşen okullarımızın bir an önce açılması için bu süreçte herkesin kurallara uymasıdır.” dedi
A.ARAN

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