MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALTUNYALDIZ OKUL ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, Şube Müdürleri Vedat Topbaş ve Mümin Bulut okul ziyaretlerine devam etti. Abdullah Tenekeci İlkokulu, Abdullah Tenekeci Ortaokulu, Kardelen Anaokulu. Çumra MTAL, Çatahöyük MTAL, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Taşımalı Ögrencilerin Yemeğini veren Çumra Sabancı Öğretmenevinin Yemekhanesinde incelemelerde bulundular.
İlçe Müdürü Altunyaldız Öğretmen ve öğrenciler Pandemi kurallarına uymaları gerektiğini, Aşılarını yaptırmaları gerektiğini belirtti.
A.ARAN
GÜNDEM18 Eylül 2021
GÜNDEM18 Eylül 2021
GÜNDEM18 Eylül 2021
GÜNDEM18 Eylül 2021
GÜNDEM18 Eylül 2021
GÜNDEM18 Eylül 2021
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