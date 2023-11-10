Mısır ve Huawei arasında petrol sektöründe işbirliği anlaşmaları imzalandı

ÇEKİM TARİHİ: 8 Kasım 2023

1. Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı’ndan çeşitli görüntüler

2. Petrol sahalarından çeşitli görüntüler

Mısır’ın petrol sektörü ile Huawei Teknoloji Mısır arasında üç işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptları imzalandı.

Çarşamba günü yapılan imza törenine Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık El-Molla ile Huawei International Kuzey Afrika Bölge Başkanı da katıldı.

Anlaşmalar, petrol ve doğalgaz sektöründe Genç ve Orta Yaş Liderlik Programı kadrolarının eğitiminin yanı sıra petrol sahalarındaki kuyu başlarının işletilmesinde güneş enerjisi kullanımını teşvik ediyor.

İlk anlaşmalar, bakanlık ve şirket arasında işbirliği başlatarak işbaşında eğitim programlarının uygulanmasını ve petrol ile doğalgaz sektöründe Genç ve Orta Yaş Liderlik Yeterlilik Programı kapsamında seçilen personelin becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

İki mutabakat zaptı ise iki tarafın petrol ve doğalgaz tesisleri için akıllı çözümler ve veri merkezleri sağlama, ayrıca üretim sahalarındaki kuyu başlarına güç sağlayan güneş enerjisi ve depolama bataryaları tedarik etme gibi alanlarda hayata geçirmeyi planladıkları çalışma çerçevelerine ilişkin işbirliğini içeriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire’den bildiriyor. (XHTV)