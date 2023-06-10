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MODİFİYE VE KLASİK ARAÇLAR FESTİVALİ

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Haziran 10, 2023 13:48
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Seydişehir ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte modifiye ve klasik araç tutkunları bir araya geldi.
Konya Otomobil Sporları Derneği tarafından Kuğulu Tabiat Parkı’nda düzenlenen modifiye ve klasik araçlar festivaline, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinden yüzlerce araç katıldı.
Festivale “Müzik Sistemli Araçlar Arasında Desibel Yarışması”, “Klasik Araçlar Arasında Güzellik Yarışması”, “Motosiklet Güzellik Yarışması”, “Tofaş Araçlar Güzellik Yarışması” ve “Avrupa Araçları Güzellik Yarışması” düzenlendi.
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ” Organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, hemşerilerimize dışarıdan gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki yıllarda bu organizasyonda tekrar buluşmayı diliyorum.” dedi.
Farklı marka ve modellerdeki araçlar, aksesuar ve ses sistemleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekti. AA
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