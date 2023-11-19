– Muşlu çobanlar sigortalı olacak

100 küçükbaş için 30 bin TL çobanlık desteği verilecek

21 gün boyunca eğitim alan 35 çoban sertifika almaya hak kazandı

MUŞ – Tarihin en eski mesleklerinden olan çobanlık mesleği, devlet tarafından sağlanan teşvik destekleri ile yeniden canlılık kazandı. Bir milyon 300 bin civarında küçükbaş hayvan varlığı ile Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinde biri olan Muş’ta çobanlar artık sigortalı olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sürü yönetimi çobanlık desteği programı sayesinde çobanlar sağlık güvencesine kavuştu. Çobanlık mesleğinin gün geçtikçe azalması nedeniyle harekete geçen bakanlık, çobanlığa destek programı başlatarak 100 küçükbaş hayvan varlığı olan işletmelere 30 bin TL sigorta prim desteği vermeye başladı. Devlet desteği ile hayvancılığın geliştiğini söyleyen Muş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, 100 küçükbaş hayvanı olan işletmelere 30 bin TL çobanlık desteği verileceğini ifade ederek, “Devlet hayvancılığın her kesimine destek veriyor. Bu desteklerden bir tanesi de çoban desteğidir. Verilen eğitim kurslarında başarılı olan çobanlarımıza sertifika veriyoruz. Bu sertifikayı alan çobanlarımız 5 aylık sigorta primini kesintisiz ödedikten sonra devletimiz 30 bin TL para desteği veriyor. İlimiz için çok faydalı bir proje oldu. Muş’ta çoban bulamıyorduk. Bu proje sayesinde çoban bulabiliriz. Çünkü çobanlarda artık sağlık güvencesi istiyor. Bu tür desteklerle hayvancılık sektörü çok iyi yerlere gelecektir. Bu sayede çoban bulmakta sıkıntı yaşamayacağız” dedi.

Devletin sağladığı imkanlardan memnun kaldıklarını söyleyen çobanlardan Hasan Kaya, sigortalı olmaları kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Devletin çobanlara yönelik desteği bizi çok mutlu etti. 100 koyun ve keçi üzeri küçükbaş hayvan varlığı olan işletmelere 30 bin TL destek veriliyor. Devletin bize sağladığı bu imkan ile 5 ay boyunca sigorta pirimizi ödüyoruz. Sonra ki aylarda kendimiz ödeyeceğiz. Devletin bu tür destekleri sayesinde bizde işimizi sürdüreceğiz. Muşlu çobanlar olarak bizlerde artık sigortalıyız” dedi.

Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Muş Halk Eğitim Merkezi ve Muş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ortaklaşa düzenledikleri sürü yönetimi çobanlık desteği kursunda 21 gün boyunca eğitim alan 35 çoban sertifika almaya hak kazandı.