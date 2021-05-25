MUSTAFA ARSLAN’IN ACI GÜNÜ

Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ın annesi Ayşe Arslan vefat etti.

Merhume Ayşe Arslan’ın cenazesi Çumra Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çumra Postası Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

D.DOĞAN