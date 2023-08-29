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Naci Görür, Konya'daki 4.8'lik depremin ardından o fay hattına dikkat çekti

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Ağustos 29, 2023 07:20
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Konya’nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Naci Görür’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Görür, ‘Yakınlarda aynı bölgede aynı büyüklükte deprem Çandır- Selçuklu’da olmuştu. Bugünkü deprem muhtemelen Eskişehir Fay Zonunun devamında oluştu’ dedi.
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