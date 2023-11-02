New York Borsası, Fed’in faiz kararı sonrasında yükselişle kapandı

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrasında günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,67 artışla 33.274,58 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,05 artarak 4.237,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 kazançla 13.061,47 puana ulaştı.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde sabit tutarken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed’den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte “güçlü” hızda büyüdüğüne işaret ettiği bildirildi.

İstihdam kazanımlarının yılbaşından bu yana ılımlı hale gelerek güçlü kalmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, işsizlik oranının düşük kaldığı ve enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Fed Başkanı Jerome Powell da Bankanın politika kararı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, ilave para politikası sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağı konusunda gelen verilere ve gelişen görünüm ile risklere bağlı olarak karar alacaklarını anlattı.

Uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişi takip ettiklerini ve bu durumun yazdan bu yana finansal koşulların sıkılaşmasına katkıda bulunduğunu belirten Powell, finansal koşullardaki kalıcı değişikliklerin para politikasının seyri üzerinde etkileri olabileceğini dile getirdi.

Powell, uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin yanı sıra güçlü dolar ve düşük hisse senedi fiyatları gibi unsurlardan kaynaklanan sıkı finansal koşulların gelecek faiz kararları için önemli olabileceğini ifade etti.

Fed Başkanı Powell, para politikasının yeterince kısıtlayıcı olduğundan henüz emin olmadıklarını söyledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD’de özel sektör istihdamı, ekimde 113 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi. Ekimde yıllık ücret artışı yüzde 5,7 ile Ekim 2021’den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı 7 haftalık yükselişinin ardından ilk kez gerileme kaydederken, mortgage başvuruları düşüş göstermeye devam etti.

ABD’de JOLTS açık iş sayısı, eylülde 9 milyon 553 bine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 46,7’ye düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. S&P Global’in imalat sanayi PMI verisi beklentiler doğrultusunda 50 oldu.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı da 3, 10 ve 30 yıl vadeli 112 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, öngörülen orta ve uzun vadeli borçlanma ihtiyaçları doğrultusunda kasımdan Ocak 2024’e kadar olan süreçte ihale tutarlarının kademeli olarak artırılmaya devam edilmesinin planlandığı aktarıldı.

ABD’nin 10 yıllık hazine tahvili getirileri, bakanlığın borçlanma duyurusu sonrasında yüzde 4,80’in altına indi.