New York Borsası, Fed’in şahin politikalarının sona erdiği beklentisiyle yükselişe geçti

New York borsası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) “şahin” politikalarında sona gelmiş olabileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,09 artışla 34.092,61 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artarak 4.364,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 kazançla 13.514,08 puana yükseldi.

ABD’de geçen hafta açıklanan para politikası kararları ile makroekonomik verilerin ardından, Fed’in “şahin” politikalarının sona ermiş olabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Ülkede geçen hafta açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam ekimde 150 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,8’den 3,9’a yükselerek 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Fed’in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Analistler, ABD’de beklentilerin altında kalan istihdam artışının, ülkede sıkı iş gücü piyasasının gevşemeye başladığına işaret ettiğini ve yatırımcıların Fed’in faiz artışlarında sona gelmiş olabileceğine dair beklentilerinin arttığını belirtti.

Fed’in gelecek yıl haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğinin öngörüldüğünü aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları başta olmak üzere Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin bu hafta yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.