New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,38 artışla 34.020,82 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 artarak 4.364,15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 artışla 13.571,19 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın dünkü açıklamalarındaki tonun öngörülenden daha “şahin” olmasıyla dün negatif bir seyrin izlendiği pay piyasalarında, haftanın son işlem gününün açılışında yükseliş kaydedildi.

Fed Başkanı Powell, dün katıldığı bir panelde, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından emin olmadıklarını, gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini ifade etti.

Hafta boyunca diğer Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da faiz oranlarının bir süre yüksek tutulması gerektiğine işaret ederken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bugün yaptığı açıklamada, enflasyonun hedefe düşürülmesi için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Bostic, faiz oranlarını daha fazla artırmaya gerek kalmadan enflasyonun hedefe düşürülebileceğini düşündüğünü kaydetti.

Öte yandan, dün Powell’ın “şahin” tondaki açıklamaları ve ABD Hazinesi tarafından gerçekleştirilen tahvil ihracında talebin beklentilerin altında kalması sonrası yükselişe geçerek yüzde 4,65’e kadar çıkan ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 4,59 seviyesine geriledi.

Analistler, para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu için gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcılar tarafından beklendiğini belirtti.