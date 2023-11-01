New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

NEW New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,38 artışla 33.052,87 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,65 artarak 4.193,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 kazançla 12.851,24 puana yükseldi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararlarını beklerken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in bu hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını, Bankanın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarında para politikasının seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

Bu haftaki verilerin de yatırımcılar tarafından izleneceğini aktaran analistler, istihdam raporu başta olmak üzere iş gücü piyasasına ilişkin verilerin dikkatle takip edileceğini dile getirdi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD’de istihdam maliyeti endeksi üçüncü çeyrekte yüzde 1,1 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Ülkede S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi de ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı.

ABD’de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise ekimde aylık bazda 1,7 puan azalarak 102,6’ya geriledi.

Ülkede şirketlerin üçüncü çeyrek bilançoları açıklanmaya devam ederken, Amerikan hava yolu şirketi JetBlue Airways’in hisseleri, şirketin dördüncü çeyrekte zarar öngördüğünü bildirmesi sonrasında yaklaşık 12 yılın en düşük seviyesine indi.

Beklentilerden iyi finansal sonuçlar açıklayan sosyal medya şirketi Pinterest’in hisselerinin ise yüzde 19 yükselmesi dikkati çekti.

Öte yandan, Nvidia’nın hisseleri, ABD’nin ihracat kontrolleri nedeniyle şirketin Çin’e 5 milyar dolar değerindeki çip satışını iptal etmek zorunda kalabileceğine yönelik haber sonrasında günü yüzde 1’e yakın düşüşle tamamladı.