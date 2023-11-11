New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 390 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,15 artışla 34.283,10 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,56 artarak 4.415,24 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,05 kazançla 13.798,11 puana çıktı.

ABD’de tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın “şahin” tondaki açıklamaları ve ABD Hazinesi tarafından gerçekleştirilen tahvil ihracında talebin beklentilerin altında kalması sonrası dün 10 baz puanın üzerinde artan ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4,62 seviyesinde dengelendi.

Fed Başkanı Powell, dün katıldığı bir panelde, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından emin olmadıklarını, gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini ifade etmişti.

Hafta boyunca diğer Fed yetkililerinden gelen açıklamalarda da faiz oranlarının bir süre yüksek tutulması gerektiğine işaret edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bugün yaptığı açıklamada, enflasyonun hedefe düşürülmesi için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Bostic, faiz oranlarını daha fazla artırmaya gerek kalmadan enflasyonun hedefe düşürülebileceğini düşündüğünü kaydetti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise enflasyona karşı zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunu belirtti. Fed’in bir sonraki hamlesinin ne olacağını söylemeye hazır olmadığını kaydeden Daly, faiz artışlarının tamamlanıp tamamlanmadığını henüz bilmediklerini aktardı. Daly de Fed Başkanı Powell gibi mevcut ortamda para politikasının yeterince kısıtlayıcı olup olmadığından emin olmadığını ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda aylık bazda 3,4 puan azalışla 60,4’e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti ve 6 ayın en düşük seviyesine indi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi aynı dönemde yüzde 4,4 ile Kasım 2022’den, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,2 ile 2011’den bu yana en yüksek değerini kaydetti.

Analistler, para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu için gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.