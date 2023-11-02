Niğde’de Uluslararası Elma Fuarı Açıldı

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile Elma Üreticileri Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası Elma Fuarı kapılarını açtı.

Gübre, ilaç, fidan, makine, ekipman ve ambalaj sistemleri gibi elma üretiminde önem taşıyan ürünlerin üreticilerle buluştuğu fuarın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Ulusal ve uluslararası yaklaşık 140 firmanın yer aldığı fuarda konuşma yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde’nin tarımda kendi kendine yetebilen iller arasında yer aldığını söyledi.

Vali Çelik, “Üretim anlamında patates, kuru fasulye ve çavdarda Türkiye’de 1’inci, beyaz lahana ve elmada 2’nci sıradayız. Türkiye’de tarımsal üretim anlamında kendi kendine yetebilen 4 ilden bir tanesiyiz. Niğde’nin coğrafyasının bu açıdan çok uygun olduğunu görmekteyiz.” dedi.

Elmanın Niğde için çok önemli olduğunu belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise hedeflerinin, Niğde denilince akla elma, elma denilince de Niğde gelmesi olduğunu belirtti. Özdemir, “Geçmişteki bütün arşivlerine baktığınızda Niğde’nin elma üretiminde ne kadar eski olduğunu görebilirsiniz. Geçmişte ne kadar önemliyse bundan sonra da daha önem arz ettiğinin fakrındayız. Bu doğrultuda yatırımlar da devam ediyor. Gelecek dönemlerde de yine üretimde Türkiye’de birinci sıraya çıkacak, dünyada marka haline gelecektir” şeklinde konuştu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise “Anadolu’nun parlayan yıldızı üniversitemiz hayvansal ve bitkisel tarımın yanında bölgesel kalkınma faaliyetlerini de planlamakta ve yürütmektedir. Bölgemizin tarım alanlarındaki sorunlarına bilimin ön gördüğü ve modern teknolojinin gerektirdiği şekilde çözümler sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, “Ülke olarak dünyada ciddi bir üretim kapasitemiz var ve bunu arttırmak istiyoruz. Niğde olarak 600 bin ton üretimle Türkiye’de 2. sıradayız. Büyük bahçelerin ilimizde olması da bu ilgiyi arttırıyor” ifadelerine yer verdi.

Niğde Uluslararası Elma Fuarı’nda 2-5 Kasım tarihleri arasında, saat 10.00’dan akşam saat 19.00 kadar ziyaretçiler için açık olacak. – NİĞDE