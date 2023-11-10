Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Suudi Arabistan’da yatırımcılara güvence verdi

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Suudi Arabistan’da potansiyel yatırımcılara, paralarının Nijerya’da güvende olduğunu söyledi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu’nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale’nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Tinubu, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Suudi- Afrika Ekonomik Konferansı’nda konuştu.

Tinubu, Nijerya’nın iş yapmaya hazır olduğunu belirterek, “Tüm potansiyel Suudi yatırımcıları, hukukun üstünlüğünün kutsallığı temelinde yatırımlarının güvenliği ve Afrika’nın en büyük ekonomisindeki yatırımlarından iyi getiri elde edecekleri konusunda temin etmek isterim.” dedi.

Nijerya-Suudi İş Konseyi’nin erken açılmasının sağlayacağı faydaların önemine işaret eden Tinubu, Nijerya’nın da Suudi Arabistan gibi sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için ekonomisini petrole bağımlılıktan uzaklaştırdığını ifade etti.

Devlet Başkanı Tinubu, Nijerya’nın Çad Gölü ve Sahel bölgelerinde varlık gösteren Boko Haram, ISWAP ve diğer şiddet yanlısı terör örgütleriyle mücadele konusunda Suudi Arabistan ile işbirliğini geliştirme arzusunda olduğunu vurguladı.