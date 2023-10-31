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Nijerya, katı madenlerin geliştirilmesi için Alman firmasıyla anlaştı

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Ekim 31, 2023 10:57
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Nijerya Katı Mineraller Kalkınma Fonu (SDMF) ve Alman firması GeoScan GmbH, Nijerya’da katı madenlerin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Nijerya Katı Madenler Bakanı Dele Alake, Devlet Başkanlığı konutunda düzenlenen Federal Yürütme Konseyi toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya’da katı madenlerin geliştirmesi için SDMF ve GeoScan GmbH’in mutabakat zaptı imzaladığını belirtti.

Alake, mutabakat zaptının Nijerya’nın katı maden aramalarının geliştirilmesini, etkin bir şekilde kullanılmasını ve sağlanan gelirin Nijerya hükümetinin hazinesine tahsis edilmesini teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.

Nijerya’da yeraltındaki maden kaynaklarının ihtiyatlı bir tahminle 700 milyar dolar olduğunu kaydeden Alake, bunun küresel madenciliğin yaklaşık yüzde 0,02’sini oluşturduğunu bildirdi.

Alake, elektrikli araçlar, bataryalar ve diğer ileri teknolojik ekipmanların üretimi için gerekli olan birçok kritik mineralin Nijerya’da bulunduğunu kaydetti.
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