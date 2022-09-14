OKÇU MİLLET BAHÇESİ TAMAMLANIYOR

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, yapımı devam eden Okçu Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu. Büyük ölçüde tamamlanan projede sona gelindiğini belirten Başkan Candan bu yatırımın Çumra için büyük bir hizmet olduğunu dile getirdi. 60 Bin metrekareye sahip alanda; kıraathane, kütüphane, biyolojik havuz, oyun parkı, yürüyüş yolları, piknik alanları ve birçok aktivitenin yapılacağı imkanlar bulunuyor.

Okçu Millet Bahçesi’nin yakın zamanda hizmete gireceğinin müjdesini veren Candan açıklamasında; “Çumra’mız için büyük bir yatırım olan Millet bahçemiz yaklaşık 60 bin metrekarelik bir alana sahip. Firmamız ve çalışanları tüm güçleri ile projenin yetişmesi için çalışıyorlar. İnşallah kıştan önce projenin tamamlanmasını bekliyoruz.

Millet bahçemizde gerekli incelemelerde bulunduk ve alanımız büyük oranda ilerleme kaydedilmiş durumda.

Millet bahçemiz faaliyete geçtiği zaman tüm hemşehrilerimizin; kıraathanesinden ve kütüphanesinden yararlanılabileceği, piknik, spor ve çocuklarımızın parkta aktiviteler yapabileceği ve yürüyüş yollarının yer aldığı ailecek hoşça vakit geçirebileceği bir yer olacak İnşallah…

Millet bahçemizde yapılan çalışmalar neticesinde çok yüksek kalite standartlarında imalatlar gerçekleştiriliyor. Çumra’mız açısında harika bir hizmet olacak. Bu hizmetin Çumra’mıza kazandırılmasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a şahsım ve Çumra’lı hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Zamanında bu bölgeye ağaçların dikilmesinde emekleri olan geçmişlerimizi de şükranla yad ediyorum.

Bugün 60 bin metrekarelik bu alanın oluşmasında zamanında dikilen ağaçlar en büyük altyapıyı oluşturuyor. Okçu Millet Bahçesi İnşallah yakın zamanda hemşehrilerimizin hizmetinde olacak” ifadelerine yer verdi. A.A.