OKUL ÇANTALARI ÇUMRA BELEDİYESİNDEN

Çumra Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilere okul çantası dağıttı.

Çumra Belediyesi, yaz döneminde Camilerde ve Kuran kurslarında eğitim gören öğrenciler ile birlikte bu yıl 1. sınıfa başlayan toplam 4 bin 500 öğrenciye okul çantası dağıttı. Çumra’da ilk öğretim haftası nedeniyle okul ziyareti gerçekleştiren Çumra Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız sınıflarda öğrencilere ilk okul çantalarını hediye etti.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan

öğrencilere çanta desteği ile birlikte ailelerin bir nebze de olsa eğitim yükünü hafifletmeye çalıştıklarını söyledi. Candan konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Belediye olarak bütün imkanlarımız ile eğitime destek oluyoruz. Okullarımızın eğitime hazırlanması için gerekli çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Hem yaz boyunca Camilerimizde ve Kuran kurslarımızda eğitim gören hem de bu yıl okula başlayan yavrularımızı sevindirmek istedik. Bir yandan da ailelerimizin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçladık.

Bu kapsamda 4500 çocuğumuza okul çantası hediye ediyoruz. Güzel günlerde kullansınlar” diye konuştu.

B.ÜNLÜ