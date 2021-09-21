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OKUL GÜVENLİĞİ VE PANDEMİ TOPLANTISI

OKUL GÜVENLİĞİ VE PANDEMİ TOPLANTISI

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Eylül 21, 2021 12:24
OKUL GÜVENLİĞİ VE PANDEMİ TOPLANTISI
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İlçe Milli Eğitim müdürü Haydar Fadim Kocaer Anadolu lisesinde okul güvenliği ve pandemi kurallarının ele alındığı toplantı yapıldı. Toplantıya İlçe Milli Eğitim müdürü Mehmet Altunyaldız, ilçe Emniyet Müdürü Seyit Çimen, İlçe jandarma komutanı Mustafa Yücel Serdar, ilçe Sağlık Grup başkanı Tevhit Aydın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Karakol Komutanları ve Okul müdürleri katıldı.
Toplantıda öncelikle okulların açılmasıyla okul çevrelerinde ve ilçede alınması gereken önlemler değerlendirildi. Emniyet güçlerince her okula polis veya jandarma görevlendirildi. İlçe sağlık grup başkanı tarafından pandemi kuralları ve alınması gereken tedbirler anlatıldı.
Aşı yapmanın önemi ve gerekliliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlçe milli Eğitim Müdürü Altunyaldız okullarda taşımalı eğitim süreci ve okullarda pandemi kurallarının uygulanması ile ilgi bilgiler verdi. A.ARAN

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