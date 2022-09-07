OKULLAR YENİ YILA HAZIR

Çumra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız Çumra’daki okulları yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu belirtti.

Okulları tek tek dolaşarak eksikleri belirleyen Altunyaldız, bu eksiklerin tamamlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Okçu Ortaokulunda Wc ve lavabolar yenilendi, konferans salonu seramik ile kaplandı.

Arıkören Ortaokulunda tüm sınıf ve koridorlar seramik ile kaplandı, okul dışı yenilendi.

Adakale İlkokulunda okul çatı aktarımı yapıldı, yağmur olukları yenilendi.

Uzunkuyu İlkokul ve Ortaokulunda Wc ve lababolar yenilendi, tüm sınıf ve koridorlar seramik ile kaplandı, kalorifer kazanı değişti.

Taşağıl İlkokul ve Ortaokulunda binanın dış cehhesine yalıtım yapıldı, tüm sınıf ve koridorlar seramik ile kaplandı, binanın kamera sistemi yenilendi, derslikler boyandı.

Temizlik işçisine ihtiyaç duyulan okullar için TYP kapsamında okullarda çalışmak üzere 50 temizlik çalışanı noter kurasıyla belirlendi. Temizlik çalışanlarının çalışacağı okullar ise 2 Eylül 2022 Cuma günü saat 9.30 da Çumra Endüstri Meslek Lisesinde çekilen kura ile belirlendi. B.ÜNLÜ