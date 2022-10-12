OKULLARA DÖNEMİN İLK ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİ

Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız hafta boyunca ilçedeki okullarda incelemelerde bulundu. Ziyaretinde öğretmen ve öğrencilerle iştişarelerde bulunarak yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Altunyaldız yeni dönem okul ziyaretlerine Merkez Atatürk Ortaokulu ile başladı. Ardından Saliha Onbaşı İlkokulu, Abdullah Tenekeci Ortaokulu, Kardelen Anaokulu, Sıhhiye Abdullah Akbaş İlkokulu, Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Abdülhamithan İmam Hatip Ortaokulu, Açık lise ve Destekleme Yetiştirme kursları’nın yanında Gedikli, Karkın ve İçeriçumra’daki ilk ve ortaokullarındaki öğrencilerle bir araya geldi.

Çumra Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman Çumra müdürlüğüne bağlı vatandaş devlet iş birliği ile yapılan yeni binasına taşınan Karkın İmam Hatip Ortaokulu ve Karkın Atatürk ilkokulu ziyaretlerine katılım gösterdi. A.ARAN