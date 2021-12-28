ONSÜT HAYVANCILIK İŞLETME ONAY BELGESİNİ ALDI

Büyükbaş yetiştiriciliğinde birinci sırada yer alan Konya’da hayvancılığın daha teknik ve süt kalitesinin daha sağlıklı olması bakımından yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Çumra İlçemizde faaliyet gösteren Onsüt Hayvancılık A.Ş. Bakanlığımız İşletme Onay Belgesini almaya hak kazandı. İl Müdürü Ali Ergin işletme ziyaretinde şirket ortakları Yaşar Sürücü ve Nihat Onbaşı’ ya İşletme adına düzenlenen Onay Belgesini taktim etmiş olup, İlimizde onaylı işletme sayısını arttırmak için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. A.ARAN