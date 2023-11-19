Orta Asya Ülkeleri, Çin’deki İpek Yolu Fuarı’nda İş Fırsatları Arıyor

ÇEKİM TARİHİ: 17 Kasım 2023

1. İpek Yolu Fuarı’ndan çeşitli görüntüler

Orta Asya ülkeleri Çin’in Xi’an kentinde devam eden 7. Uluslararası İpek Yolu Fuarı’nda, ülke sergi alanlarında çok çeşitli yerel ürünlerini sergileyerek Çin pazarında daha fazla iş fırsatı yakalamayı hedefliyor.

“İşte Kazakistan’a özgü içecekler ve siyah çay. Ayrıca çeşitli erişte türleri, çıtır şekerlemeler ve bisküviler gibi tüm ürünler de özgün Kazak ürünleri.”

“Tacikistan pavyonumuzda içecek, meyve suyu, meyve püresi, şarap, bal, meyve, fırınlanmış krep ve meyve kurusu gibi 40’ın üzerinde ürün sergileniyor. Fuar, kazan-kazan işbirliği için bize büyük fırsatlar sunacak çok iyi bir platform. Daha fazla ve daha iyi ticari ortaklar bulmamıza yardımcı olacak.”

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi’an’dan bildiriyor.

(XHTV)