ÖZKAN ATİK İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE KAVUŞTU

Okul açılışında konuşmalarını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, şu ifadelere yer verdi: ‘Çocuklar bizim geleceğimizin teminatıdır. Geleceğimizin teminatlarını ne kadar iyi yetiştirir, onlara rahat edecekleri bir eğitim ortamı sunarsak yarınlarımıza o denli umutla bakabiliriz. Dolayısıyla bugün açılışını yaptığımız ‘Özkan Atik İlkokulu’ da bulunduğu konum itibariyle öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu bir eğitim kurumuydu. İnşallah burada öğrencilerimiz fiziki imkan olarak istedikleri konfora sahip olabilecek, yetkin öğretmen kadrolarıyla geleceğe emin adımlarla yürüyebileceklerdir. Bu vesileyle okulumuzun eğitim öğretime kazandırılmasında, emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Değerli öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize ve kıymetli velilerimize 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum.” A.ARAN