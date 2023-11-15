Pakistan ve Özbekistan arasında ticaretin artırılması için adımlar atılıyor

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Pakistan’da geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, vize prosedürlerinin kolaylaştırılması ve gelişmiş bankacılık kanallarının Özbekistan ile ticareti artıracağını söyledi.
Radio Pakistan’daki habere göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan’da bulunan Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Hocayev, başkent İslamabad’daki Başbakanlık Konutu’nda Kakar tarafından kabul edildi.
Görüşmede, Kakar, vize prosedürlerinin kolaylaştırılması ve gelişmiş bankacılık kanallarının Özbekistan ile ticareti artıracağını belirtti.
Kakar, iki ülke arasındaki ticaret ve savunma alanlarındaki yakınlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kısa sürede 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı umduklarını kaydetti.
Hocayev de Özbekistan-Afganistan-Pakistan Demiryolu Projesi’nin zamanında tamamlanması için İslamabad ile Taşkent’in yakın temasta olmaya devam etmesini umduğunu vurguladı.
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
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