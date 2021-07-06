‘PANDEMİDE ÇUMRA OKUYOR’ KİTAP OKUMA YARIŞMASI’NIN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNE KAVUŞTU

Çumra’da gençlerin pandemi döneminde kitap okuma alışkanlıklarının artmasını sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Pandemide Çumra Okuyor’ kitap okuma yarışması ödül töreni ile son buldu.

Çumra Belediyesi ve Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, Türk Dili ve Edebiyatı’nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen ‘Pandemide Çumra Okuyor’ kitap okuma yarışmasının kazananları ödüllerini aldı.

Öğrenciler okudukları kitapların özetlerini konu alan sınavın ardından ödül töreninin heyecanını aileleri ile birlikte yaşadı.

Yarışma; İlkokul, Ortaokul ve Lise kategorilerinde düzenlendi. Ödül törenine katılan Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, “Yarışmamıza olan yoğun katılım ve ilgi nedeniyle pandemi döneminde ne kadar önemli bir işe başladığımızı bir kez daha görmüş olduk. Çok mutlu olduk. Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Çumra Belediyesi Sultan Abdülhamit Han Bilgehanesi’nde düzenlenen törende, yarışmada İlkokul kategorisinde 1. Erva Nisa Büyük, 2. Fatma Beren Morçiçek ve 3. Eymen Ersöz oldu.

Yarışmanın Ortaokul kategorisinde; 1. Safiye Mebrure Onat, 2. Sevim Kevser Gül, 3. Türkan Çınar oldu.

Son olarak Lise kategorisinde ise; 1. Medine Özcan, 2. Emine Berra Çay, 3. Safura Hüma Onat oldu.

Yarışmada 3 kategoride de dereceye giren ilk 3 öğrenciye 250 TL’lik alışveriş çeki ve mansiyon ödülü almaya hak kazanan 17 kişiye de ise 100 TL’lik hediye çekleri verildi.

” AMACIMIZ, GENÇLERİMİZİN GÜZEL TÜRKÇEYİ, GÜZEL ROMAN VE ESERLERDEN ÖĞRENEREK HAYATINDA UYGULAMASI”

Ödül törenine katılarak kazananlara ödüllerini veren Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; “ ‘ Pandemide Çumra Okuyor’ Kitap Okuma yarışmamızın uzun maratonu bugün ödül törenimiz ile son buldu. Yarışmamıza olan yoğun katılım ve ilgi nedeniyle pandemi döneminde ne kadar önemli bir işe başladığımızı bir kez daha görmüş olduk. Amacımız, gençlerimizin güzel Türkçeyi, güzel roman ve eserlerden öğrenerek hayatında uygulamasıydı. Dili geliştirmekle, fazla kelime kullanmakla ve gençlerimizin bilgilerini tazelemekle insanlar arasındaki diyaloğu güzelleştireceğine inanıyoruz. Aynı zamanda bu bizim göğsümüzü kabartan çok güzel bir etkinlik oldu. Eğlence temalı yarışmalar belki daha albenili ancak özellikli kendi kültürümüze ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayan kitapları okutmak Çumra Belediyesi olarak bizim için çok değerliydi. Gençlerimiz ve çocuklarımızın bizden bilgi seviyesinde daha önde olmasını arzu ediyoruz. Malumunuz Peygamber efendimiz de bu konudaki hadis-i şerifinde ‘ İki günü birbirine eşit olan ziyandadır’ diyor. Bununda katkısını ve geri dönüşümünü Allaha hamdolsun alıyoruz. Ülkemizin son yıllarda savunma sanayinde yakaladığı ivme ile bilgiye aç ve her geçen gün üzerine koyarak yetişen nesillerimizin teknolojiyi ülkemizin yararına kullanması en güzel örneklerden birisi. Yarışmamızda dereceye giren sevgili kardeşlerimi tebrik ediyor, bütün katılımcı kardeşlerime, ailelerine ve yarışmamıza katkıda bulunan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Başka bir etkinlikte yine hep birlikte görüşmek üzere” İfadelerini kullandı. A.ARAN