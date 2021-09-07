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PANKOBİRLİK BAŞKANI RECEP KONUK’UN TORUNLARINI OKULA GÖTÜRME SEVİNCİ

PANKOBİRLİK BAŞKANI RECEP KONUK’UN TORUNLARINI OKULA GÖTÜRME SEVİNCİ

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Eylül 7, 2021 13:01
PANKOBİRLİK BAŞKANI RECEP KONUK’UN TORUNLARINI OKULA GÖTÜRME SEVİNCİ
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Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk milyonlarca veli gibi dün torunları ile birlikte yeni eğitim öğretim yılının ilk gün heyecanını yaşıyordu. Başkan Recep Konuk kendisini heyecanlandıran o anları sosyal medya hesabı üzerinden şöyle paylaştı: “İşten güçten kendi çocuklarımı hiç okula götürememiştim bu keyfi torunlarımla yaşadım, çocuklarımız uzun bir ayrılıktan sonra okullarına, öğretmenlerimiz ile okullarımız da çocuklara kavuştu. Allah böyle bir ayrılığı nesillerimize bir daha hiç yaşatmasın.”
dedi. A.ARAN

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