Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk milyonlarca veli gibi dün torunları ile birlikte yeni eğitim öğretim yılının ilk gün heyecanını yaşıyordu. Başkan Recep Konuk kendisini heyecanlandıran o anları sosyal medya hesabı üzerinden şöyle paylaştı: “İşten güçten kendi çocuklarımı hiç okula götürememiştim bu keyfi torunlarımla yaşadım, çocuklarımız uzun bir ayrılıktan sonra okullarına, öğretmenlerimiz ile okullarımız da çocuklara kavuştu. Allah böyle bir ayrılığı nesillerimize bir daha hiç yaşatmasın.”
dedi. A.ARAN
GÜNDEM10 Eylül 2021
GÜNDEM10 Eylül 2021
GÜNDEM10 Eylül 2021
GÜNDEM10 Eylül 2021
GÜNDEM10 Eylül 2021
GÜNDEM10 Eylül 2021
SPOR10 Eylül 2021
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OKULLARDA İNCELEMELERDE BULUNDU
PANKOBİRLİK BAŞKANI RECEP KONUK’UN TORUNLARINI OKULA GÖTÜRME SEVİNCİ
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